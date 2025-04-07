«Дайте сыну спокойно играть»: Мать Овечкина призвала перестать писать о его рекорде
«Матч ТВ»: Мать Овечкина попросила перестать писать о рекорде сына
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Мать российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина призвала перестать писать об историческом рекорде хоккеиста. По словам Татьяны, многочисленные публикации об успехе спортсмена не дают ему спокойно играть в хоккей, а он хочет, чтобы его команда побеждала.
«Хватит писать об этом рекорде. Дайте сыну спокойно играть в хоккей! Сам Саша к этому рекорду не стремился. Он просто хочет играть. Забьёт, сколько будет нужно» — поделилась Овечкина в беседе с «Матч ТВ».
Ранее хоккеист закатил вечеринку в мишленовском ресторане в честь рекорда НХЛ. На торжественном мероприятии присутствовали близкие Овечкина и его товарищи по команде. Напомним, что вчера россиянин забросил свою 895 шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Спортсмена поздравил российский лидер Владимир Путин, а также десятки мировых звёзд. Позднее россиянам рассказали, кто может побить исторический рекорд Овечкина в НХЛ.