«Дайте сыну спокойно играть»: Мать Овечкина призвала перестать писать о его рекорде

Мать российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина призвала перестать писать об историческом рекорде хоккеиста. По словам Татьяны, многочисленные публикации об успехе спортсмена не дают ему спокойно играть в хоккей, а он хочет, чтобы его команда побеждала.

«Хватит писать об этом рекорде. Дайте сыну спокойно играть в хоккей! Сам Саша к этому рекорду не стремился. Он просто хочет играть. Забьёт, сколько будет нужно» — поделилась Овечкина в беседе с «Матч ТВ».