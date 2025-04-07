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Регион
7 апреля, 14:53

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров решил посвятит песню рекорду Овечкина

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Getty Images / Sara Stir

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Getty Images / Sara Stir

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров работает над созданием песни, посвященной рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом рассказал концертный директор группы Табриз Шахиди в интервью РИА «Новости».

«Да, это действительно так. Подробности пока не будем раскрывать, » - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Шнуров трудится над этой композицией и когда она может выйти.

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Напомним, 6 апреля, Александр Овечкин побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свою 895 шайбу в регулярных чемпионах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Российского спортсмена поздравил президент Владимир Путин. Глава государства пожелал форварду здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте. Поздравления хоккеисту адресовали также десятки мировых звёзд.

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Марина Фещенко
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