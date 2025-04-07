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Регион
7 апреля, 15:36

Овечкин закатил вечеринку в мишленовском ресторане в честь рекорда НХЛ

Овечкин устроил вечеринку в ресторане Вашингтона в честь рекорда по голам в НХЛ

Александр Овечкин с супругой. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Александр Овечкин с супругой. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин устроил вечеринку в честь празднования своего рекорда по количеству голов в НХЛ. На торжественном мероприятии присутствовали близкие хоккеиста и его товарищи по команде.

В ресторане празднуют достижение хоккеиста Овечкина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nastyashubskaya

Овечкин выбрал для празднования ресторан средиземноморской кухни, отмеченный звездой «Мишлен». При входе хоккеисту вручили две бутылки пива, а затем подарили торт в виде цифры 895. Угощение состояло из трёх частей.

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Напомним, что накануне Александр Овечкин побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свою 895 шайбу в регулярных чемпионах НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Российского спортсмена поздравил президент Владимир Путин. Глава государства пожелал форварду здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте. Поздравления хоккеисту адресовали также десятки мировых звёзд. Позднее россиянам рассказали, кто может побить рекорд Овечкина в НХЛ.

Дарья Нарыкова
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