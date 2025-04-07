Овечкин закатил вечеринку в мишленовском ресторане в честь рекорда НХЛ
Овечкин устроил вечеринку в ресторане Вашингтона в честь рекорда по голам в НХЛ
Александр Овечкин с супругой. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin
Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин устроил вечеринку в честь празднования своего рекорда по количеству голов в НХЛ. На торжественном мероприятии присутствовали близкие хоккеиста и его товарищи по команде.
В ресторане празднуют достижение хоккеиста Овечкина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nastyashubskaya
Овечкин выбрал для празднования ресторан средиземноморской кухни, отмеченный звездой «Мишлен». При входе хоккеисту вручили две бутылки пива, а затем подарили торт в виде цифры 895. Угощение состояло из трёх частей.
Напомним, что накануне Александр Овечкин побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив свою 895 шайбу в регулярных чемпионах НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Российского спортсмена поздравил президент Владимир Путин. Глава государства пожелал форварду здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте. Поздравления хоккеисту адресовали также десятки мировых звёзд. Позднее россиянам рассказали, кто может побить рекорд Овечкина в НХЛ.