Россиянам вернут 1,5 млрд рублей налогового вычета за занятия спортом
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Россиянам возвращают около 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Такие данные привёл глава Минспорта Михаил Дегтярёв. При этом максимальная сумма годовых затрат на физкультуру, с которых можно получить вычет, составляет 150 тысяч рублей.
«Сегодня я президенту буду докладывать по налогам и вычетам, есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом. Где-то 1,5 млрд рублей государство сейчас возвращает», — сказал министр в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».
По его словам, сейчас спортов в России занимается 80 млн человек, а цель Минспорта — чтобы к 2030 году это число составляло 100 млн.
А ранее в Госдуме предложили ввести в России налоговый вычет со свадьбы. Если закон примут, налоговый вычет можно будет провести в течение трёх лет после бракосочетания. Он покроет стоимость услуг свадебных агенств, фотографа, видеооператора, кейтеринга и аренды банкетного зала. В сумме оба супруга смогут вернуть не более 300 тысяч рублей.