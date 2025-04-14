Россиянам вернут 1,5 млрд рублей налогового вычета за занятия спортом

Россиянам возвращают около 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Такие данные привёл глава Минспорта Михаил Дегтярёв. При этом максимальная сумма годовых затрат на физкультуру, с которых можно получить вычет, составляет 150 тысяч рублей.

«Сегодня я президенту буду докладывать по налогам и вычетам, есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом. Где-то 1,5 млрд рублей государство сейчас возвращает», — сказал министр в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

По его словам, сейчас спортов в России занимается 80 млн человек, а цель Минспорта — чтобы к 2030 году это число составляло 100 млн.