Налоговый вычет со свадьбы могут ввести в России

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму предложение ввести налоговый вычет со свадьбы. Так, россияне смогут вернуть на свой счёт не более 300 тысяч рублей за женитьбу. Об этом сообщает SHOT.

Авторы инициативы считают, что это будет крайне полезно для молодых людей при заключении браков и проведении свадебных торжеств, поскольку зачастую такие траты сильно бьют по их бюджету.

Если закон примут, налоговый вычет можно будет провести в течение трёх лет после бракосочетания. Он покроет стоимость услуг свадебных агенств, фотографа, видеооператора, кейтеринга и аренды банкетного зала. Каждый супруг может вернуть не более 150 тысяч рублей.

«Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — пояснил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.