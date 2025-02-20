Не только квартира: Названы малоизвестные способы получить налоговый вычет

Россияне имеют возможность получить налоговый вычет не только при покупке квартиры, но и через менее известные способы. Например, граждане могут получить компенсацию за спорт. Об этом рассказала налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова.

«Многие россияне знают о стандартных налоговых вычетах, таких как вычеты на лечение, обучение или покупку жилья. Однако существуют и менее известные, но не менее полезные налоговые льготы, которые могут помочь сэкономить значительные суммы», — отметила собеседница «Ленты.ру».

По её словам, налоговый вычет за занятия спортом можно оформить, например, за покупку абонементов в фитнес-клубы или спортивные секции и другие организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги. Максимум можно вернуть 19,5 тысячи рублей или 13% процентов от 150 тысяч, уточнила эксперт.