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Регион
20 февраля, 19:26

Не только квартира: Названы малоизвестные способы получить налоговый вычет

Эксперт Нестерова: Налоговый вычет можно оформить за спорт

Россияне имеют возможность получить налоговый вычет не только при покупке квартиры, но и через менее известные способы. Например, граждане могут получить компенсацию за спорт. Об этом рассказала налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова.

«Многие россияне знают о стандартных налоговых вычетах, таких как вычеты на лечение, обучение или покупку жилья. Однако существуют и менее известные, но не менее полезные налоговые льготы, которые могут помочь сэкономить значительные суммы», — отметила собеседница «Ленты.ру».

По её словам, налоговый вычет за занятия спортом можно оформить, например, за покупку абонементов в фитнес-клубы или спортивные секции и другие организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги. Максимум можно вернуть 19,5 тысячи рублей или 13% процентов от 150 тысяч, уточнила эксперт.

Кроме того, в России можно получить налоговый вычет за благотворительность. Он рассчитывается от суммы до 25% от годового дохода, из которой вернуть можно 13%. Ещё одним способ является оформление ДМС, за которое положен возврат до 15,6 тысячи рублей или 13% от 120 тысяч.

Россиянам рассказали о малоизвестных услугах, которые покрывает ОМС
Россиянам рассказали о малоизвестных услугах, которые покрывает ОМС

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать налоговый вычет за покупку квартиры в 2025 году. Также гражданам объяснили, как вернуть до 520 тысяч рублей при покупке квартиры.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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