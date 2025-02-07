Россиянам рассказали о малоизвестных услугах, которые покрывает ОМС

Далеко не все россияне знают полный перечень медицинских услуг, которые можно получить в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). К ним относятся, например, ЭКО и МРТ, отметила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

«К малоизвестным медицинским услугам, которые россиянам можно получить бесплатно, обычно относятся такие услуги, как лечение акне, партнёрские роды, септопластика, вагинопластика, ЭКО, массаж в определенных случаях, дорогостоящие исследования, например, МРТ, маммография и тому подобное», — рассказала доктор экономических наук.

В беседе с «Лентой.ру» она также подчеркнула, что ОМС может покрыть путёвку на санаторно-курортное лечение. Однако это правило действует только для определённых категорий граждан, в том числе участников Великой Отечественной войны и иных боевых действий, для детей-инвалидов и инвалидов всех групп. Однако рассчитывать на путёвку может любой гражданин, получивший соответствующее заключение врачебной комиссии.