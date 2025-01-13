В Госдуме объяснили, что изменится в системе ОМС в 2025 году
Депутат Куринный: Ничего сверхнового по программе ОМС 2025 года не появляется
В России делают практически все оперативные вмешательства, отметили в Госдуме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background
На сегодня практически весь спектр кардиохирургических вмешательств входит либо в программу ОМС, либо в ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь). Крайне сложные варианты проходят отдельно через фонд «Круг Добра», то есть оплачиваются отдельно. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя сообщения о расширении действия ОМС.
По большому счету, практически весь спектр оперативных вмешательств, связанных с кардиологической патологией, сегодня на территории Российской Федерации проводится. Ничего сверхдополнительного в рамках программы 2025 года не появляется. Если говорить о сроках ожидания, то они сегодня не урегулированы: где-то месяц, где-то два, где-то три, а где-то до полугода. Но если пациент нуждается в экстренном вмешательстве, то это производится вне очереди, по отдельному согласованию.
«По большому счету, всё это делается сегодня. Другое дело, что многие не доверяют отечественной медицине и хотят оперироваться за рубежом, ссылаясь на рекламу немецких или израильских клиник. Но практически все вмешательства и оперативные приёмы сегодня на территории Российской Федерации имеются, и помощь может быть оказана в 99,9% случаев в рамках бесплатных вариантов», — указал собеседник Life.ru.
Парламентарий добавил, что немного расширено количество операций на брахиоцефальных артериях, потому что это новое развивающееся направление, и объёмы были увеличены вполне обоснованно. Это метод, который позволяет эффективно лечить больных с острым нарушением мозгового кровообращения и восстанавливать их.
Ранее сообщалось, что вакцину от рака кишечника начнут применять в России уже в 2025 году. В настоящее время продолжаются исследования препаратов против глиобластом и меланом — злокачественных опухолей мозга и рака кожи.