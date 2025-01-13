В Госдуме объяснили, что изменится в системе ОМС в 2025 году

На сегодня практически весь спектр кардиохирургических вмешательств входит либо в программу ОМС, либо в ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь). Крайне сложные варианты проходят отдельно через фонд «Круг Добра», то есть оплачиваются отдельно. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя сообщения о расширении действия ОМС.

По большому счету, практически весь спектр оперативных вмешательств, связанных с кардиологической патологией, сегодня на территории Российской Федерации проводится. Ничего сверхдополнительного в рамках программы 2025 года не появляется. Если говорить о сроках ожидания, то они сегодня не урегулированы: где-то месяц, где-то два, где-то три, а где-то до полугода. Но если пациент нуждается в экстренном вмешательстве, то это производится вне очереди, по отдельному согласованию. Алексей Куринный депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья

«По большому счету, всё это делается сегодня. Другое дело, что многие не доверяют отечественной медицине и хотят оперироваться за рубежом, ссылаясь на рекламу немецких или израильских клиник. Но практически все вмешательства и оперативные приёмы сегодня на территории Российской Федерации имеются, и помощь может быть оказана в 99,9% случаев в рамках бесплатных вариантов», — указал собеседник Life.ru.

Парламентарий добавил, что немного расширено количество операций на брахиоцефальных артериях, потому что это новое развивающееся направление, и объёмы были увеличены вполне обоснованно. Это метод, который позволяет эффективно лечить больных с острым нарушением мозгового кровообращения и восстанавливать их.