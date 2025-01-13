Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 12:40

В Госдуме объяснили, что изменится в системе ОМС в 2025 году

Депутат Куринный: Ничего сверхнового по программе ОМС 2025 года не появляется

В России делают практически все оперативные вмешательства, отметили в Госдуме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background

В России делают практически все оперативные вмешательства, отметили в Госдуме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background

На сегодня практически весь спектр кардиохирургических вмешательств входит либо в программу ОМС, либо в ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь). Крайне сложные варианты проходят отдельно через фонд «Круг Добра», то есть оплачиваются отдельно. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя сообщения о расширении действия ОМС.

По большому счету, практически весь спектр оперативных вмешательств, связанных с кардиологической патологией, сегодня на территории Российской Федерации проводится. Ничего сверхдополнительного в рамках программы 2025 года не появляется. Если говорить о сроках ожидания, то они сегодня не урегулированы: где-то месяц, где-то два, где-то три, а где-то до полугода. Но если пациент нуждается в экстренном вмешательстве, то это производится вне очереди, по отдельному согласованию.

Алексей Куринный

депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья

По большому счету, практически весь спектр оперативных вмешательств, связанных с кардиологической патологией, сегодня на территории Российской Федерации проводится. Ничего сверхдополнительного в рамках программы 2025 года не появляется. Если говорить о сроках ожидания, то они сегодня не урегулированы: где-то месяц, где-то два, где-то три, а где-то до полугода. Но если пациент нуждается в экстренном вмешательстве, то это производится вне очереди, по отдельному согласованию.
По большому счету, практически весь спектр оперативных вмешательств, связанных с кардиологической патологией, сегодня на территории Российской Федерации проводится. Ничего сверхдополнительного в рамках программы 2025 года не появляется. Если говорить о сроках ожидания, то они сегодня не урегулированы: где-то месяц, где-то два, где-то три, а где-то до полугода. Но если пациент нуждается в экстренном вмешательстве, то это производится вне очереди, по отдельному согласованию.

«По большому счету, всё это делается сегодня. Другое дело, что многие не доверяют отечественной медицине и хотят оперироваться за рубежом, ссылаясь на рекламу немецких или израильских клиник. Но практически все вмешательства и оперативные приёмы сегодня на территории Российской Федерации имеются, и помощь может быть оказана в 99,9% случаев в рамках бесплатных вариантов», — указал собеседник Life.ru.

Парламентарий добавил, что немного расширено количество операций на брахиоцефальных артериях, потому что это новое развивающееся направление, и объёмы были увеличены вполне обоснованно. Это метод, который позволяет эффективно лечить больных с острым нарушением мозгового кровообращения и восстанавливать их.

Ранее сообщалось, что вакцину от рака кишечника начнут применять в России уже в 2025 году. В настоящее время продолжаются исследования препаратов против глиобластом и меланом — злокачественных опухолей мозга и рака кожи.

Голикова: Почти 100 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2024 году
Голикова: Почти 100 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2024 году
Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar