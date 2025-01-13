В 2025 россияне смогут по ОМС делать операции на сердце и проходить реабилитацию

В 2025 году на развитие здравоохранения в России будет выделено на 1 триллион рублей больше, чем в прошлом. В результате гражданам станут доступны новые услуги и операции. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что особое внимание будет уделено борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями, лечению гепатита С и поддержке репродуктивного здоровья россиян. Также пациенты получат новые бесплатные лекарства для лечения рака. Кроме того, в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) будет чётко определено финансирование ряда важных процедур, связанных с сердечными заболеваниями, включая имплантацию частотно-адаптированного кардиостимулятора для взрослых пациентов.

Государство активизирует борьбу с гепатитом С. С 1 января россияне смогут пройти тестирование на хронический гепатит С в рамках диспансеризации. Продолжится развитие и системы реабилитации. Медицинская помощь по ОМС будет предоставляться для восстановления после лечения онкологических заболеваний, сложных операций на сердце, сосудах и других хирургических вмешательств. Также будет увеличено финансирование процедур ЭКО для бесплодных пар в рамках ОМС. В текущем году на эти цели будет выделено на 13% больше средств, чем в 2024 году.