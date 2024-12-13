Голикова: Почти 100 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2024 году

В 2024 году диспансеризацию прошли почти 100 миллионов россиян. Об этом объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России», который проходил в Национальном центре «Россия».

«Это означает, что мы теперь можем раньше выявлять хронические неинфекционные заболевания», — заявила она.

Для улучшения первичной медицинской помощи было построено или реконструировано свыше 1,3 тысячи объектов здравоохранения, отремонтировано более 5,5 тысячи зданий, приобретено и введено в эксплуатацию около 176 тысяч единиц медицинского оборудования. При этом две трети этих проектов были реализованы в сельских районах. В результате число визитов сельских жителей в медучреждения первичного звена увеличилось на 32%, добавила Голикова.

В ближайшие шесть лет планируется модернизировать порядка 500 центров здоровья по всей стране. Цель состоит в том, чтобы обеспечить всем доступ к первичной медицинской помощи, а для этого будет создано ещё 3,8 тысячи поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), а также капитально отремонтируют 7 тысяч объектов.

Предусмотрено расширение сети медицинских учреждений с подразделениями по медицинской реабилитации. Вице-премьер отметила, что современная инфраструктура позволит быстрее и эффективнее восстанавливать участников СВО и других россиян, получивших различные травмы. Планируется, что сеть подразделений реабилитации будет обеспечивать комплексную помощь для 8 миллионов человек ежегодно.