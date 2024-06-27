Диспансеризация в 2024 году: что нужно проверить обязательно и как это сделать бесплатно Куда обращаться при необходимости и какие виды медицинских обследований включает полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Life.ru собрал информацию о том, как пройти диспансеризацию в 2024 году. 26 июня, 21:23 Диспансеризация в 2024 году: как бесплатно проверить своё здоровье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Что такое диспансеризация и зачем она нужна

Есть такое понятие — профилактический медицинский осмотр. Это когда человек почувствовал что-то неладное, не знает что с ним и отправляется в медицинское учреждение на первичное обследование. Сдаёт анализы, их результаты относит профильному специалисту и получает назначение врача.

Диспансеризация — это более широкий комплекс медицинских обследований, который включает в себя профилактический медицинский осмотр, а также иные исследования состояния здоровья. Понятие "диспансеризация" чаще относится сразу к определённой группе населения для выявления показателей состояния здоровья. Она нужна для раннего выявления и профилактики заболеваний, даже если состояние здоровья не беспокоит.

Диспансеризация — одна из закреплённых в Конституции Российской Федерации возможностей для гражданина реализовать право на бесплатную медицинскую помощь. Законодательно установлены порядок и условия диспансеризации для разных категорий граждан в приказе Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н.

Этапы диспансеризации

Диспансеризация по полису ОМС предполагает бесплатное медицинское исследование в два этапа. Фото © ТАСС / Роман Балаев

Диспансеризация по полису ОМС предполагает бесплатное медицинское исследование в два этапа. На первом этапе проводится анкетирование по образу жизни и предрасположенностям к заболеваниям, а также ряд анализов, включая скрининг на онкологические заболевания. Первый этап проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований.

В случае если есть подозрения на какие-либо патологии по результатам анализов, педиатр может направить вас на второй углублённый этап диспансеризации. Полный перечень назначений на второй этап диспансеризации указан в п.18 приказа Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 года № 404н.

Где можно пройти диспансеризацию в 2024 году

Где можно пройти диспансеризацию в 2024 году. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства (прикрепления), по месту учёбы или работы. Также диспансеризацию можно пройти в специальных мобильных пунктах. Например, в Москве с середины мая до конца августа развёрнуты 46 медицинских павильонов в парках. Проводится бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС.

Как записаться

В настоящее время запись на диспансеризацию доступна в профиле на сайте "Госуслуги", но только в том случае, если поликлиника, к которой вы прикреплены, входит в единую информационную систему в сфере здравоохранения. Если же вашей поликлиники нет в ЕИС, то придётся воспользоваться телефоном для записи на диспансеризацию.

Для жителей Москвы помимо сайта "Госуслуги" на диспансеризацию можно записаться: на сайте mos.ru;

на портале "ЕМИАС.ИНФО";

с помощью мобильного приложения "ЕМИАС.ИНФО";

с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы".

Какие документы нужны

Для того чтобы пройти диспансеризацию, необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

С какой периодичностью проходит диспансеризация

Для всех граждан от 18 до 39 лет предусмотрена бесплатная диспансеризация один раз в три года. Начиная с 40 лет предусмотрена ежегодная диспансеризация.

Отдельные категории граждан проходят диспансеризацию ежегодно, независимо от возраста: Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). Лица, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, награждённые знаком "Житель осаждённого Севастополя", лица, награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда" и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

Для этих категорий граждан диспансеризация проводится в объёме, предусмотренном для ближайшей возрастной категории — кроме исследований, которые противопоказаны к ежегодному проведению и если нет соответствующих симптомов и заболеваний, для которых они необходимы.

Диспансеризация для детей

Дети проходят диспансеризацию бесплатно также в поликлинике по месту прикрепления по полису ОМС. Обложка © ТАСС / Виктор Драчев

Дети проходят диспансеризацию бесплатно также в поликлинике по месту прикрепления по полису ОМС. В детских садах и школах также реализуется право ребёнка на диспансеризацию. Объём и медицинские мероприятия диспансеризации зависят от возраста ребёнка и подразделяются на группы.

от рождения до 1 года;

от 1 года до 3 лет;

4–5 лет;

6 лет;

7 лет;

8–9 лет;

10 лет;

11–12 лет;

13 лет;

14 лет;

15-17 лет.

Что входит в диспансеризацию по ОМС в 2024 году

Полис обязательного медицинского страхования предполагает прохождение диспансеризации по установленным правилам для различных категорий граждан. От 18 до 39 лет в диспансеризацию входит следующее:

Диспансеризация в 2024 году. Инфографика © Life.ru

профилактический медицинский осмотр;

опрос (анкетирование);

измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;

измерение артериального давления;

определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод);

определение уровня глюкозы в крови (допускается экспресс-метод);

определение относительного сердечно-сосудистого риска (для пациентов в возрасте 18–39 лет);

флюорография один раз в два года (не проводится, если в предыдущем календарном году или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);

электрокардиография в покое (проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше — один раз в год);

измерение внутриглазного давления (проводится при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше — один раз в год);

приём по результатам профилактического медицинского осмотра.

Какие анализы и исследования входят в диспансеризацию

Диспансеризация по полису ОМС предусматривает приём у терапевта с дальнейшей сдачей анализов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Диспансеризация по полису ОМС предусматривает приём у терапевта с дальнейшей сдачей анализов. После этого терапевт может направить на углублённое исследование по результатам анализов, а также дать направление к врачам-специалистам.

Анализы на первом этапе диспансеризации: общий анализ крови;

анализ крови на холестерин и сахар;

ЭКГ;

флюорография;

внутриглазное давление;

скрининг на онкологию;

скрининг репродуктивного здоровья.

Врачи, к которым может направить терапевт после прохождения первого этапа диспансеризации: невролог, уролог, если есть отклонения в анализах на ПСА, колопроктолог для пациентов старше 40 лет, лор — для людей с 65 лет, окулист, если повышено внутриглазное давление, дерматолог и другие узкие специалисты.

Анализы, на которые может направить терапевт после прохождения первого этапа диспансеризации: колоноскопия, гастроскопия, рентген или компьютерная томография лёгких, спирометрия, дополнительные анализы крови, например на гликированный гемоглобин у людей с подозрением на сахарный диабет, мазок на цитологию, маммография, анализ крови на уровень ПСА, кал на скрытую кровь и другие анализы и обследования, необходимые в конкретном случае.

Диспансеризация для перенёсших CoViD-19

Коронавирус, с которым россияне столкнулись в 2020 году, оказал серьёзное воздействие на здоровье общества в целом. Поэтому для тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию, государство расширило программу диспансеризации по полису ОМС.

При наличии подтверждения о перенесённой болезни предусмотрена углублённая диспансеризация. Она проводится в течение года после заболевания, но не ранее чем через 60 календарных дней после выздоровления.

Кроме того, если вы перенесли заболевание CoViD-19, но об этом нет записи в медицинской карте и иных подтверждающих документов, всё равно можно пройти углублённую диспансеризацию. Для этого нужно написать заявление на имя главного врача поликлиники, к которой вы прикреплены.

Диспансеризация для перенёсших CoViD-19 предполагает два этапа: I этап: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, общий клинический анализ крови (развёрнутый), биохимический анализ крови (исследуются уровни холестерина, липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определяется активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), исследуется уровень креатинина крови), определение концентрации Д-димера (в случае тяжёлого и среднетяжёлого течения болезни), рентген органов грудной клетки (если не делали ранее в течение года), приём (осмотр) врача-терапевта.

II этап: эхокардиография, компьютерная томография лёгких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при концентрации Д-димера в крови в 1,5–2 раза выше верхней границы нормы).

Скрининг

Скрининг — это медицинское исследование, направленное на раннее выявление каких-либо патологий в определённой сфере здоровья.

Так, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в диспансеризацию по полису ОМС входит скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний, согласно приложению № 2, к порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения, утверждённому Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года № 404. Он включает в себя осмотр врачом состояния кожи, лимфоузлов, пальпацию.

Для женщин также проводятся: осмотр фельдшером (акушеркой) (с 18 лет и старше);

взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки один раз в три года в возрасте от 18 до 64 лет.

Оценка репродуктивного здоровья

В рамках проводимой государственной политики по повышению рождаемости в 2024 году было принято решение о включении в диспансеризацию по полису ОМС скрининга оценки репродуктивного здоровья.

Для мужчин от 18 до 60 лет первый этап включает консультацию хирурга или андролога. При выявлении патологии на втором этапе диспансеризация включает в себя:

спермограмму;

микроскопическое исследование микрофлоры или проведение других исследований для выявления инфекционных заболеваний органов малого таза;

УЗИ предстательной железы и органов мошонки;

повторный приём уролога.

Для женщин от 18 до 49 лет на первом этапе диспансеризация предусматривает: приём (осмотр) врача акушера-гинеколога;

пальпация молочных желёз;

осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование;

микроскопическое исследование влагалищных мазков;

цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала.

Второй этап диспансеризации для женщин включает в себя при наличии показаний: УЗИ органов малого таза;

УЗИ молочных желёз;

лабораторное исследование мазков на выявление возбудителей инфекционных заболеваний (от 30 до 39 лет).

Итоги диспансеризации

В медицинской организации ведётся учёт граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, а также отказов граждан от прохождения отдельных исследований и мероприятий или в целом от профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

По результатам диспансеризации при выявлении патологий, требующих обращение к врачам-специалистам, выписываются соответствующие назначения, а также присваивается группа здоровья прошедших диспансеризацию.

I группа здоровья — граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний.

II группа здоровья — граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном сердечно-сосудистом риске, а также граждане, у которых выявлено ожирение.

III (а) группа здоровья — граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании.

III (б) группа здоровья — граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании. Включённые в III группу здоровья нуждаются в диспансерном наблюдении, обращении к врачам-специалистам.

Диспансерное наблюдение

По итогам диспансеризации выдаётся справка. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

При выявлении тех или иных хронических заболеваний и включении пациента в III группу здоровья терапевт назначает диспансерное наблюдение для изучения динамики изменения состояния здоровья. Это включает в себя периодические приёмы у врачей и сдачу анализов, консультации врачей-специалистов.

Документ, подтверждающий прохождение обследования

Диспансеризация предполагает, что человек для её прохождения может взять выходной день с сохранением заработной платы. Раз в три года работник вправе взять дополнительный выходной день, чтобы пройти диспансеризацию. Такие дни компания должна оплачивать исходя из среднего заработка, расходы списывают на оплату труда (письмо Минфина от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49899. Для подтверждения прохождения диспансеризации человек получает справку).

Авторы Андрей Боярко