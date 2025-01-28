В Госдуме предложили делать аборты только по полису ОМС

В Госдуме предложили проводить аборты исключительно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Инициативу выдвинул Сергей Леонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, финансирование фонда обязательного медицинского страхования для проведения абортов будет распределяться не только между государственными учреждениями, но и частными клиниками, при условии, что они будут придерживаться всех установленных норм. Однако он подчеркнул, что в случае несоблюдения требований частные клиники могут быть лишены финансирования фонда и права на выполнение абортов.

«Считаю, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности. Установив возможность проведения абортов только в системе ОМС, мы сможем получить полный контроль над выполнением всех требований, в том числе над проведением консультаций психолога и соблюдением дней тишины», — сказал Леонов ТАСС.

Кроме того, по мнению Леонова, медицинские специалисты, оказывающие поддержку женщинам в принятии «правильного решения» и отказе от аборта, должны получать дополнительные финансовые поощрения.