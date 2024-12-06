Решившимся на аборт россиянкам предложили показывать эмбрион на УЗИ

Министерство здравоохранения Российской Федерации предложило новый порядок предоставления медицинских услуг женщинам, которые обращаются в медицинские учреждения для проведения аборта на сроке до 12 недель беременности без медицинских показаний. Согласно проекту приказа, пациентка должна будет пройти обязательное УЗИ с демонстрацией изображения эмбриона и его сердцебиения, если таковое имеется.

Кроме того, предлагается создать для женщин, которые хотят прервать беременность, специальные условия в лечебных учреждениях. Такие пациентки будут госпитализироваться в отделения или палаты, предназначенные для пациенток с угрозой прерывания беременности, но желающих сохранить плод. Эти меры направлены на то, чтобы создать наиболее безопасные условия и обеспечить лучшую медицинскую помощь в случае, если женщины решат сохранить плод.

Одной из ключевых новаций является также введение мотивационного анкетирования для женщин, обратившихся с просьбой о прерывании беременности. Врач, проводящий первичный осмотр, должен будет предложить пациентке заполнить документ, с помощью которого она сможет получить информацию о возможных федеральных и региональных мерах социальной поддержки для женщин с детьми.

Помимо этого, в проекте приказа прописано, что акушер-гинеколог или его заместитель обязан направить женщину на консультацию в кабинет медико-социальной помощи женской консультации для прохождения психологического доабортного консультирования. Данный шаг направлен на то, чтобы помочь женщинам, находящимся в стрессовой ситуации, принять обоснованное и осознанное решение относительно их здоровья и будущего.

На данный момент проект приказа находится на стадии общественного обсуждения, и, если он будет принят, нововведения вступят в силу. Этот шаг — не единственная инициатива Министерства здравоохранения, направленная на регулирование вопросов, связанных с абортами и репродуктивным здоровьем женщин. Ранее в России были введены и другие меры, такие как обязательное информирование женщин о возможных рисках и последствиях прерывания беременности.