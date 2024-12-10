Петербург может стать первым субъектом в России, где исключат аборты из ОМС
Депутат Романов предложил исключить аборты из ОМС в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург может стать первым субъектом в России, где исключат аборты из ОМС. С такой инициативой на заседании правительства Петербурга выступил депутат Государственной думы Михаил Романов.
«Может быть, стоит проработать в Санкт-Петербурге, как первом регионе России, именно выведение абортов из программы данных государственных гарантий», — сообщил Романов.
Депутат также отметил, что следует тщательно проработать инициативу о запрете абортов в части финансовой поддержки женщин, которые оказались в такой ситуации. Это необходимо для предотвращения чёрных рынков таких услуг.
Врио председателя городского комитета по здравоохранению Юрий Шишкин заверил, что данный вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях.
Ранее Министерство здравоохранения РФ предложило новый порядок предоставления медицинских услуг женщинам, которые обращаются в медицинские учреждения для проведения аборта на сроке до 12 недель беременности без медицинских показаний. Согласно проекту, пациентка должна будет пройти обязательное УЗИ с демонстрацией изображения эмбриона и его сердцебиения, если таковое имеется.
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