Санкт-Петербург может стать первым субъектом в России, где исключат аборты из ОМС. С такой инициативой на заседании правительства Петербурга выступил депутат Государственной думы Михаил Романов.

«Может быть, стоит проработать в Санкт-Петербурге, как первом регионе России, именно выведение абортов из программы данных государственных гарантий», — сообщил Романов.

Депутат также отметил, что следует тщательно проработать инициативу о запрете абортов в части финансовой поддержки женщин, которые оказались в такой ситуации. Это необходимо для предотвращения чёрных рынков таких услуг.

Врио председателя городского комитета по здравоохранению Юрий Шишкин заверил, что данный вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях.