Операции роботом и протезы сердца: В ОМС включены ещё 43 метода бесплатной медпомощи

За 2025 год более 100 миллионов россиян смогут пройти бесплатные профилактические осмотры и диспансеризацию. В стране на ближайшие три года сохраняются высокие объёмы подобных мероприятий. О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2025 по 2027 год рассказал в беседе с kp.ru глава Минздрава Михаил Мурашко.

В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2025 года включили 43 новых метода высокотехнологичной медпомощи. Это протезирование клапанов в сердечно-сосудистой хирургии, реконструктивные операции при травмах, органосохраняющие операции с применением робототехники на поджелудочной железе, печени и желчных протоках, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке и др. Также для пациентов будут работать выездные бригады медиков, которые обеспечат возможность пройти обследование вблизи их места проживания, работы или учёбы. Кроме того, медучреждения предупредят жителей о дате и месте проведения осмотров не менее чем за три дня.

Также впервые введены нормативы по объёмам проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Это поможет выявлять нарушения репродуктивной системы на ранних стадиях. В настоящее время свыше 19 миллионов граждан в возрасте от 18 до 49 лет имеют возможность получить необходимый комплекс медицинской помощи.

«В случае отсутствия в медицинской организации врача акушера-гинеколога, врача-уролога или врача-хирурга... медицинская организация привлекает к проведению диспансеризации врачей иных медицинских организаций с обязательным информированием гражданина о дате и времени работы этих врачей», — отметил Мурашко.