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23 июля, 09:35

В школах и детсадах России начнут проводить выездные медосмотры

Мурашко: Минздрав начнёт проводить профилактические осмотры в школах и детсадах

Минздрав России начнёт проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в новых регионах смогла отлично себя зарекомендовать технология с использованием специальных медицинских автомобилей. Их протестировали во время проведения осмотров детей.

"Мы планируем ещё рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах", — сказал министр журналистам.

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На данный момент все специальные автомобили, которые смогут выезжать на профилактические осмотры, оборудованы необходимой и качественной техникой и мебелью. Планируется, что в дальнейшем эту технологию начнут внедрять "во всех остальных субъектах РФ, поскольку они действительно эффективны", добавил Мурашко.

Ранее Life.ru рассказал о том, что Путин поручил индексировать выплаты на детей с ограниченными возможностями здоровья. Разговор об этом завели в ходе встречи российского лидера с победителями всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Планируется, что данную выплату сможет получать не только мама, но и, например, бабушка, если она ухаживает за ребёнком.

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freepik

Наталья Афонина
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