В школах и детсадах России начнут проводить выездные медосмотры

Минздрав России начнёт проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в новых регионах смогла отлично себя зарекомендовать технология с использованием специальных медицинских автомобилей. Их протестировали во время проведения осмотров детей.

"Мы планируем ещё рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах — по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах", — сказал министр журналистам.

На данный момент все специальные автомобили, которые смогут выезжать на профилактические осмотры, оборудованы необходимой и качественной техникой и мебелью. Планируется, что в дальнейшем эту технологию начнут внедрять "во всех остальных субъектах РФ, поскольку они действительно эффективны", добавил Мурашко.