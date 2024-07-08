Путин поручил индексировать выплаты на детей с ограниченными возможностями здоровья
Президент Владимир Путин поручил проработать идею индексации выплаты в десять тысяч рублей по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с победителями всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Главе государства также понравилось предложение, чтобы эту выплату могла получать не только мама, но и, например, бабушка, если она ухаживает за ребёнком.
"Конечно, нужно это сделать. Какая разница, кто ухаживает за ребёнком — мама или бабушка? Надо всех уравнять, выплачивать эти десять тысяч рублей для всех как минимум. И, безусловно, их индексировать", — согласился Владимир Путин с доводами собеседников.
Ранее Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026 по 2030 год. В 2024 году выплаты составляют 630,4 тысячи на первого ребёнка и 833 тысячи — на второго. А если родители ранее уже получали выплату при рождении первого малыша, при рождении второго им положена доплата в размере 202,6 тысячи.
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