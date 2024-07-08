Путин поручил индексировать выплаты на детей с ограниченными возможностями здоровья

Президент Владимир Путин поручил проработать идею индексации выплаты в десять тысяч рублей по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с победителями всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Главе государства также понравилось предложение, чтобы эту выплату могла получать не только мама, но и, например, бабушка, если она ухаживает за ребёнком.