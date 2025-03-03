В Госдуме перечислили изменения в предоставлении налоговых вычетов в 2025 году

С 2025 года в России меняются правила предоставления налоговых вычетов. В некоторых случаях лимиты остаются прежними, но вырастает сумма возврата. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Первое значительное изменение касается имущественного налогового вычета, сообщил он РИА «Новости».

«Его лимит остаётся прежним — 2 миллиона рублей, но размер возврата увеличивается при разных ставках. Если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 тысяч рублей, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ», — пояснил парламентарий.

Так, россияне, которые платят налог по ставке 22%, смогут получить до 440 тысяч рублей возврата. До 660 тысяч увеличится и возврат по ипотечным процентам. В результате налогоплательщик с высокими доходами сможет получить до 1,1 миллиона рублей возврата, используя оба вычета.

Кроме того, в 2025 году повышается предельный доход для стандартных вычетов на детей — до 450 тысяч рублей. Размеры вычетов также пересматриваются: на первого ребёнка — 1,4 тысячи рублей, на второго — 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих — 6 тысяч рублей, а на ребёнка-инвалида — 12 тысяч рублей. Появится и новый стандартный вычет в 18 тысяч рублей для граждан, сдавших нормы ГТО и получивших знак отличия.

Лимит социальных вычетов повышается до 150 тысяч рублей, а размер вычета на обучение ребёнка увеличивается до 110 тысяч рублей. Изменения коснутся и инвестиционного вычета за пополнение ИИС, где максимальный возврат составит 88 тысяч рублей при ставке 22%.