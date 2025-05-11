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Регион
10 мая, 23:53

Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В ходе пресс-конференции 11 мая президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с европейскими странами. При этом он подчеркнул, что это касается всех европейских государств, включая те, которые продолжают антироссийскую риторику.

«Опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — заявил глава государства.

Путин также обратился к украинской стороне, призвав Киев возобновить переговорный процесс. Он отметил, что уже 15 мая необходимо вернуться к переговорам в Стамбуле и подчеркнул, что это нужно сделать без каких-либо предварительных условий. Кроме того, президент сообщил, что 12 мая обсудит эту инициативу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Артём Гапоненко
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