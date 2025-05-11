Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

В ходе пресс-конференции 11 мая президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с европейскими странами. При этом он подчеркнул, что это касается всех европейских государств, включая те, которые продолжают антироссийскую риторику.

«Опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — заявил глава государства.