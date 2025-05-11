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10 мая, 23:19

Песков: РФ будет представлена на переговорах в Стамбуле на соответствующем уровне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия на переговорах в Стамбуле для обсуждения украинского урегулирования будет представлена на соответствующем уровне. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На соответствующем», — так он ответил на вопрос о том, на каком уровне представят Россию.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что делегацию России на переговорах в Стамбуле определят позже. Состав группы объявят в дальнейшем.

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Важно отметить, что 11 мая президент России Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле уже 15 мая. Он уточнил, что делать это следует без предварительных условий. Этот вопрос лидер страны намерен обсудить 12 мая с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лия Мурадьян
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