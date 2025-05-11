Песков: РФ будет представлена на переговорах в Стамбуле на соответствующем уровне

Россия на переговорах в Стамбуле для обсуждения украинского урегулирования будет представлена на соответствующем уровне. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На соответствующем», — так он ответил на вопрос о том, на каком уровне представят Россию.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что делегацию России на переговорах в Стамбуле определят позже. Состав группы объявят в дальнейшем.