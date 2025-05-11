Путин подтвердил официальный визит в Китай осенью 2025 года

Президент России Владимир Путин подтвердил планы официального визита в Китай осенью 2025 года во время ночной пресс-конференции в Кремле, завершающей празднования 80-летия Победы. Российский лидер подчеркнул, что его визит в сентябре будет приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

«Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине, столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей Победы», — сказал российский лидер.