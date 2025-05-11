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10 мая, 23:13

Путин подтвердил официальный визит в Китай осенью 2025 года

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил планы официального визита в Китай осенью 2025 года во время ночной пресс-конференции в Кремле, завершающей празднования 80-летия Победы. Российский лидер подчеркнул, что его визит в сентябре будет приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

«Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине, столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей Победы», — сказал российский лидер.

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Также во время брифинга Путин затронул тему украинского конфликта. Российский президент призвал Киев возобновить переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. При этом сделать это нужно без предварительных условий, подчеркнул лидер России.

Артём Гапоненко
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