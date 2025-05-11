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Регион
10 мая, 23:36

Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР

Офицеры ВС КНДР на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Офицеры ВС КНДР на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе ночного брифинга 11 мая по итогам празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особо отметил заслуги военных КНДР в освобождении Курской области.

«Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, которые с нашими бойцами освобождали приграничные территории», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что военные КНДР проявили мужество и героизм, показали хорошую подготовку.

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Всего за четыре дня, с 7 по 10 мая, Москву посетили 27 глав государств и около 10 руководителей международных организаций. Ещё шесть стран были представлены на высоком уровне.

Напомним, ранее КНДР официально сообщила об участии своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с военными ВС РФ вытесняли войска ВСУ с российских территорий. В ходе боевых действий в этом регионе погибло около 600 бойцов из КНДР.

Лия Мурадьян
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