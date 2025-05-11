Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР

Президент России Владимир Путин в ходе ночного брифинга 11 мая по итогам празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особо отметил заслуги военных КНДР в освобождении Курской области.

«Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, которые с нашими бойцами освобождали приграничные территории», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что военные КНДР проявили мужество и героизм, показали хорошую подготовку.