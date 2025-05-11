Путин заявил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР
Офицеры ВС КНДР на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в ходе ночного брифинга 11 мая по итогам празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особо отметил заслуги военных КНДР в освобождении Курской области.
«Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, которые с нашими бойцами освобождали приграничные территории», — сказал глава государства.
Путин также отметил, что военные КНДР проявили мужество и героизм, показали хорошую подготовку.
Всего за четыре дня, с 7 по 10 мая, Москву посетили 27 глав государств и около 10 руководителей международных организаций. Ещё шесть стран были представлены на высоком уровне.
Напомним, ранее КНДР официально сообщила об участии своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с военными ВС РФ вытесняли войска ВСУ с российских территорий. В ходе боевых действий в этом регионе погибло около 600 бойцов из КНДР.