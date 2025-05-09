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Регион
9 мая, 13:08

В Кремле рассказали о северокорейских военных на Параде Победы

Песков: На Красной площади были командиры сражавшихся под Курском частей ВС КНДР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Красной площади во время Парада Победы находились северокорейские офицеры, командовавшие подразделениями, которые были задействованы в освобождении Курской области. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области», — пояснил спикер Кремля.

Путин обнял северокорейского военного, участвовавшего в освобождении Курской области
Путин обнял северокорейского военного, участвовавшего в освобождении Курской области

Напомним, Северная Корея на официальном уровне признала, что военнослужащие республики участвовали в операции по освобождению Курской области от вторжения украинских войск. За это им выразил благодарность президент России Владимир Путин, отметив мужество северокорейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими солдатами. В ходе этой операции подразделения КНДР потеряли около 600 человек убитыми. Сегодня на трибунах Красной площади сидели северокорейские генералы, Life.ru публиковал кадры с офицерами союзной страны.

Александр Юнашев
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