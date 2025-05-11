Путин поблагодарил иностранных партнёров за усилия по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин выразил признательность международным партнёрам за их вклад в урегулирование украинского конфликта. Во время встречи с журналистами российский лидер подчеркнул важность диалога, состоявшегося в рамках московских переговоров с зарубежными гостями, посетившими празднование 80-летия Победы.

«Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы конфликт был завершён», — отметил российский лидер.