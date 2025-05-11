Соглашайтесь немедленно: Трамп занял сторону Путина в вопросе по переговорам с Украиной
Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Украина должна немедленно дать своё согласие на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом в своей социальной сети Truth Social заявил глава США Дональд Трамп.
«Украина должна согласиться на это немедленно», — говорится в публикации американского лидера.
Американский лидер считает, что инициатива должна исходить от Украины. Если Киев возьмёт на себя смелость обозначить границы возможного соглашения, станет ясно, есть ли вообще перспективы для переговоров. В противном случае это позволит европейским и американским лидерам получить более чёткое представление о ситуации и разработать соответствующую стратегию действий.
Напомнил, сегодня ночью Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский заявил, что даст на это добро только после согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Президент Франции поддержал Киев, заявив, что жеста главы РФ недостаточно и нужно остановить огонь, за ним ту же мысль повторил канцлер Германии, а потом и премьер Польши. Сообщалось, что Эмманюэль Макрон смог убедить Дональда Трампа поддержать «коалицию желающих» и надавить на Россию, однако аналитики отмечали, что американский президент склонен к резкой смене мнений.