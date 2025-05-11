Соглашайтесь немедленно: Трамп занял сторону Путина в вопросе по переговорам с Украиной

Украина должна немедленно дать своё согласие на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом в своей социальной сети Truth Social заявил глава США Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что инициатива должна исходить от Украины. Если Киев возьмёт на себя смелость обозначить границы возможного соглашения, станет ясно, есть ли вообще перспективы для переговоров. В противном случае это позволит европейским и американским лидерам получить более чёткое представление о ситуации и разработать соответствующую стратегию действий.