Трамп согласился поддержать план «коалиции желающих» после звонка Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил американскому лидеру Дональду Трампу во время визита в Киев и заручился для «коалиции желающих» его поддержкой в вопросе усиления давления на Россию. Об этом узнало издание Politico .

Инициатором звонка Трампу по мобильному телефону после трёхчасовых переговоров стал Макрон. Несмотря на раннее утро в Вашингтоне, президент США ответил на звонок и, по словам европейских чиновников, согласился поддержать европейские требования. Однако один из чиновников предупредил, что Трамп склонен к частой смене мнения.