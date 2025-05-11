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11 мая, 14:08

Трамп согласился поддержать план «коалиции желающих» после звонка Макрона

Politico: Макрон убедил Трампа поддержать «коалицию желающих» для давления на РФ

Обложка © ТАСС / SARAH MEYSSONNIER

Обложка © ТАСС / SARAH MEYSSONNIER

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил американскому лидеру Дональду Трампу во время визита в Киев и заручился для «коалиции желающих» его поддержкой в вопросе усиления давления на Россию. Об этом узнало издание Politico.

Инициатором звонка Трампу по мобильному телефону после трёхчасовых переговоров стал Макрон. Несмотря на раннее утро в Вашингтоне, президент США ответил на звонок и, по словам европейских чиновников, согласился поддержать европейские требования. Однако один из чиновников предупредил, что Трамп склонен к частой смене мнения.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мира между Россией и Украиной может стать «великим днём» для обеих стран. Это заявление последовало за предложением президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров.

Анастасия Никонорова
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