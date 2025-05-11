Канцлер ФРГ вслед за Зеленским призвал Путина объявить перемирие перед переговорами
Канцлер ФРГ Мерц счёл предложение Путина о переговорах с Украиной недостаточным
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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Он счёл, что это «хороший знак, но далёкий от достаточного», сообщает Agence France-Presse (AFP).
В своем заявлении Мерц призвал Россию принять предложенное Европой и США 30-дневное перемирие с Украиной.
«Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, которое позволит начать реальные переговоры. Сначала оружие должно замолчать, и только потом могут начаться обсуждения», — подчеркнул немецкий канцлер.
Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Макрон назвал инициативу «первым, но недостаточным шагом» и тут же получил ответ от Совфеда. Трамп тем временем предвкушает «большую неделю» благодаря предложению Путина.