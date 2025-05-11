Канцлер ФРГ вслед за Зеленским призвал Путина объявить перемирие перед переговорами

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Он счёл, что это «хороший знак, но далёкий от достаточного», сообщает Agence France-Presse (AFP).

В своем заявлении Мерц призвал Россию принять предложенное Европой и США 30-дневное перемирие с Украиной.