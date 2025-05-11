Спецпред Трампа сделал выбор между Россией и Украиной в споре о переговорах
Келлог: Переговорам РФ и Украины должно предшествовать прекращение огня
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Чтобы начать прямые переговоры между Москвой и Киевом, необходимо сперва установить режим прекращения огня. Об этом заявил у себя в соцсети Х спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Трамп много раз говорил о необходимости положить конец кровопролитию. Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него — переход к мирным переговорам. Не наоборот», — подчеркнул Келлог.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямым переговорам с Россией. Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. К сожалению, Келлог — оказался всего лишь говорящей головой, которая зачастую просто повторяет официальную позицию киевского режима. Даже бывший советник Пентагона заявил, что российское руководство считает его «мультяшной пародией», посему добиться каких-либо внятных результатов он вряд ли сумеет.