Спецпред Трампа сделал выбор между Россией и Украиной в споре о переговорах

Чтобы начать прямые переговоры между Москвой и Киевом, необходимо сперва установить режим прекращения огня. Об этом заявил у себя в соцсети Х спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Трамп много раз говорил о необходимости положить конец кровопролитию. Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него — переход к мирным переговорам. Не наоборот», — подчеркнул Келлог.