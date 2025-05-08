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Регион
8 мая, 09:21

«Не добьётся ничего»: В США сделали неожиданное заявление о переговорах с РФ

Макгрегор: Келлог не пользуется доверием РФ как переговорщик по Украине

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Спецпосланник президента США Кит Келлог не пользуется доверием России как переговорщик по украинскому вопросу. Таким мнением поделился бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьётся ничего», — написал Макгрегор в соцсети X.

Ранее в МИД РФ с недоумением отреагировали на слова Кита Келлога о том, что Москва мешает перемирию. Как подчеркнула Мария Захарова, перемирие не может быть достигнуто, поскольку Киев отказывается выполнять взятые на себя обязательства и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу о долгосрочном прекращении огня.

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Наталья Демьянова
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