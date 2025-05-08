«Не добьётся ничего»: В США сделали неожиданное заявление о переговорах с РФ
Макгрегор: Келлог не пользуется доверием РФ как переговорщик по Украине
Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Спецпосланник президента США Кит Келлог не пользуется доверием России как переговорщик по украинскому вопросу. Таким мнением поделился бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьётся ничего», — написал Макгрегор в соцсети X.
Ранее в МИД РФ с недоумением отреагировали на слова Кита Келлога о том, что Москва мешает перемирию. Как подчеркнула Мария Захарова, перемирие не может быть достигнуто, поскольку Киев отказывается выполнять взятые на себя обязательства и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу о долгосрочном прекращении огня.