«Не добьётся ничего»: В США сделали неожиданное заявление о переговорах с РФ

«Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьётся ничего», — написал Макгрегор в соцсети X .

Ранее в МИД РФ с недоумением отреагировали на слова Кита Келлога о том, что Москва мешает перемирию. Как подчеркнула Мария Захарова, перемирие не может быть достигнуто, поскольку Киев отказывается выполнять взятые на себя обязательства и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу о долгосрочном прекращении огня.