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Регион
7 мая, 18:31

Захарова с недоумением отреагировала на слова Келлога о том, что РФ мешает перемирию

Захарова: Единственным препятствием для перемирия является Киев

Обложка © Telegram/ МИД России

Обложка © Telegram/ МИД России

Россия всегда поддерживала идею прекращения огня на Украине, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её заявление прозвучало в ответ на комментарии Кита Келлога, спецпосланника президента США. Тот ранее сказал, что единственным препятствием для 30-дневного перемирия якобы является нежелание Москвы его вводить.

«Единственным препятствием для перемирия является Киев, который нарушает договорённости и не желает всерьёз обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период перемирия с 8 по 10 мая», — заявила Захарова.

По её словам, многочисленные нарушения перемирия со стороны ВСУ, включая 136 случаев нарушения моратория и почти 5 тысяч во время Пасхи, свидетельствуют о том, что киевский режим либо не намерен выполнять договоренности, либо не имеет достаточного контроля над своими военными подразделениями.

В недавнем интервью Кит Келлог также сообщил, что Украина якобы согласна на прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль текущей линии фронта. Он уточнил, что план предполагает отвод войск с обеих сторон на 15 километров, что создаст 30-километровую зону, подлежащую мониторингу.

Песков ответил на новости о планах Киева создать демилитаризованную зону
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Полина Никифорова
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