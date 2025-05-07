Захарова с недоумением отреагировала на слова Келлога о том, что РФ мешает перемирию

Россия всегда поддерживала идею прекращения огня на Украине, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её заявление прозвучало в ответ на комментарии Кита Келлога, спецпосланника президента США. Тот ранее сказал, что единственным препятствием для 30-дневного перемирия якобы является нежелание Москвы его вводить.

«Единственным препятствием для перемирия является Киев, который нарушает договорённости и не желает всерьёз обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период перемирия с 8 по 10 мая», — заявила Захарова.

По её словам, многочисленные нарушения перемирия со стороны ВСУ, включая 136 случаев нарушения моратория и почти 5 тысяч во время Пасхи, свидетельствуют о том, что киевский режим либо не намерен выполнять договоренности, либо не имеет достаточного контроля над своими военными подразделениями.