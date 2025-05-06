Украина согласилась отвести все войска от линии фронта, но есть нюанс
Келлог: Украина хочет создать демилитаризованную зону шириной 30 километров
Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Киев рассматривает возможность установления 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль текущей линии соприкосновения в случае заморозки боевых действий. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
По словам Келлога, украинская сторона готова отвести свои войска на 15 километров. Таких же действий власти Незалежной ожидают и от России.
«Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», — подчеркнул Келлог.
Напомним, что последние попытки договориться с Владимиром Зеленским о краткосрочной приостановке боевых действий провалились. Недавно Владимир Путин объявил о трёхдневном перемирии в честь 80-летия Победы и призвал Киев к такому же шагу. Однако бывший комик отверг предложение президента России. Глава киевского режима также пригрозил мировым лидерам, которые будут в Москве на Параде Победы. При этом объявленное РФ перемирие осталось в силе, оно начнёт действовать 8 мая.