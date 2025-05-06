Украина согласилась отвести все войска от линии фронта, но есть нюанс

Киев рассматривает возможность установления 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль текущей линии соприкосновения в случае заморозки боевых действий. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

По словам Келлога, украинская сторона готова отвести свои войска на 15 километров. Таких же действий власти Незалежной ожидают и от России.