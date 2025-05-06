«Разные подходы»: Политолог оценил перспективы завершения конфликта на Украине в 2025 году
Политолог Пилько: Позиции России и Украины слишком далеки друг от друга для мира
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Текущие позиции России и Украины остаются слишком расходящимися для достижения мирного соглашения, заявил политолог Алексей Пилько. По его оценке, максимальные уступки, на которые готовы пойти западные партнёры, сводятся лишь к фиксации линии фронта и частичному ослаблению санкционного режима.
Эксперт подчеркнул, что российская позиция встречает категорическое неприятие со стороны украинского руководства. Такая принципиальная разница в подходах, по мнению аналитика, делает перспективы мирного урегулирования в обозримом будущем крайне маловероятными.
«Потому что стороны ещё не использовали все свои военные аргументы. Я не уверен, что до конца 2025 года что-то подпишут», — отметил политолог в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Сибига заявил, что Киев не стремится к компромиссу с Россией для разрешения конфликта. Выступая в Верховной Раде, он отметил, что Украина продолжит путь к вступлению в НАТО, не признает российский контроль над утраченными землями и не намерена уменьшать численность армии или объёмы вооружений.