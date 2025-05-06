Tencent: Сибига подтвердил неготовность Украины к мирным переговорам
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Сибига подтвердил отсутствие желания Киева к урегулированию конфликта с Россией, сообщает Tencent. Во время выступления в Раде 2 мая дипломат подчеркнул, что Украина не откажется от курса в НАТО. Она не признает юрисдикцию Москвы над потерянными территориями и не собирается сокращать армию или вооружение.
Эксперты отмечают, что такие требования означают не начало переговоров, а ведут к усугублению конфликта. Сибига, отражая позицию Киева, раскрыл лицемерие мирных инициатив. Его слова выглядят как своеобразное объявление войны Москве и отказ от любого компромисса, говорится в материале.
Озвученные им «красные линии» ставят крест на переговорах. Украина не заинтересована в разрешении конфликта, пишет портал. Дверь для диалога закрыта, а попытки её открыть выглядят безнадёжно.
До этого Сибига отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина о перемирии на время празднования 80-летия Победы. Дипломат заявил о необходимости установить мир на 30 дней.