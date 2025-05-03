«Абсолютно неадекватный»: В Раде раскритиковали Зеленского за отказ от перемирия на 9 Мая

Отказ Владимира Зеленского от перемирия и его нелепые угрозы иностранным лидерам, которые поедут в Москву на День Победы, выглядят как монолог оторванного от реальности человека. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук у себя в соцсетях.

По его словам, отвержение перемирия и намёки на то, что приехавшие в Москву на 9 Мая мировые лидеры будут находиться в опасности, смотрятся совсем уж глупо.