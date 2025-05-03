«Абсолютно неадекватный»: В Раде раскритиковали Зеленского за отказ от перемирия на 9 Мая
Нардеп Дмитрук: Отказ Зеленского от перемирия выглядит как монолог неадекватного
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Отказ Владимира Зеленского от перемирия и его нелепые угрозы иностранным лидерам, которые поедут в Москву на День Победы, выглядят как монолог оторванного от реальности человека. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук у себя в соцсетях.
По его словам, отвержение перемирия и намёки на то, что приехавшие в Москву на 9 Мая мировые лидеры будут находиться в опасности, смотрятся совсем уж глупо.
«Это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью», — написал нардеп.
Напомним, что Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина ввести перемирие на три дня в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Украинский политик также заявил, что Киев не может гарантировать сохранность иностранных лидеров, которые приедут на День Победы в Москву.