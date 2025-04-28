Глава МИД Украины попытался «выкрутиться» после объявления о перемирии ко Дню Победы
Глава МИД Украины Сибига захотел установить перемирие уже сейчас и на 30 дней
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Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина установить перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сибига захотел установить мир уже сейчас и на 30 дней.
«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней», — написал он в соцсети Х.
Что помешало украинской стороне соблюдать 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, а также пасхальное перемирие, Сибига не уточнил.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил перемирие ко Дню Победы. Оно будет действовать в дни 80-летней годовщины Великой Победы — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. При этом Москва призывает Киев к взаимному соблюдению режима прекращения огня, чего не случилось во время пасхального перемирия, которое Владимир Путин объявлял на период с 19 по 21 апреля. Также Киев не стал соблюдать 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, введённый 18 марта.