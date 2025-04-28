Глава МИД Украины попытался «выкрутиться» после объявления о перемирии ко Дню Победы

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина установить перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сибига захотел установить мир уже сейчас и на 30 дней.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней», — написал он в соцсети Х.