В Кремле отреагировали на новость о смене посредника в переговорах по Украине

Москва не планирует менять переговорщика по украинскому вопросу и продолжает взаимодействовать с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ, опровергая слухи о возможной замене США на Бразилию в качестве посредника.

Так представитель Кремля высказался по поводу публикации в O Globo, где говорилось о желании Бразилии стать посредником в урегулировании украинского кризиса.