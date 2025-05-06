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Регион
6 мая, 10:42

В Кремле отреагировали на новость о смене посредника в переговорах по Украине

Песков: О смене посредника по Украине речи не идёт, медиатором остаются США 

Флаги России и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Флаги России и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Москва не планирует менять переговорщика по украинскому вопросу и продолжает взаимодействовать с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ, опровергая слухи о возможной замене США на Бразилию в качестве посредника.

Так представитель Кремля высказался по поводу публикации в O Globo, где говорилось о желании Бразилии стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

«Пока не идёт речь [о смене медиатора]. Продолжается работа с американской стороной. Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия, с тем чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования», — сказал Песков.

В Госдуме объяснили, почему Бразилия не сможет заменить США в роли посредника по Украине
В Госдуме объяснили, почему Бразилия не сможет заменить США в роли посредника по Украине

Напомним, ранее СМИ сообщили, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы выражает желание взять на себя роль посредника в урегулировании украинского кризиса вместо США. Власти страны полагают, что Соединённые Штаты не справятся с задачей по разрешению конфликта.

Мария Любицкая
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