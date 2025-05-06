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6 мая, 09:26

В Госдуме объяснили, почему Бразилия не сможет заменить США в роли посредника по Украине

Депутат Чепа: Бразилия не станет посредником по Украине вместо США

Обложка © freepik.com/ wirestock

Обложка © freepik.com/ wirestock

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Life.ru поддержал миротворческие намерения Бразилии, которая хочет взять на себя роль посредника по Украине. Однако парламентарий подчеркнул, что США, которые являлись на протяжении нескольких лет ключевым игроком этого конфликта, заменить Бразилией невозможно.

Потому что Бразилия не поставляла и не поставляет в таком количестве оружие, не предоставляет разведывательную информацию и не имеет таких возможностей, как Соединённые Штаты Америки. И влияние её на другие страны гораздо меньше. Но это всё очень хорошо, и мы поддерживаем Бразилию как участника БРИКС, как страну, которая стремится к решению многих вопросов мирным путём.

Алексей Чепа

Депутат Госдумы

Потому что Бразилия не поставляла и не поставляет в таком количестве оружие, не предоставляет разведывательную информацию и не имеет таких возможностей, как Соединённые Штаты Америки. И влияние её на другие страны гораздо меньше. Но это всё очень хорошо, и мы поддерживаем Бразилию как участника БРИКС, как страну, которая стремится к решению многих вопросов мирным путём.
Потому что Бразилия не поставляла и не поставляет в таком количестве оружие, не предоставляет разведывательную информацию и не имеет таких возможностей, как Соединённые Штаты Америки. И влияние её на другие страны гораздо меньше. Но это всё очень хорошо, и мы поддерживаем Бразилию как участника БРИКС, как страну, которая стремится к решению многих вопросов мирным путём.
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Напомним, ранее бразильские СМИ сообщили, что администрация президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, стремясь заменить в этой роли США. В Бразилии считают: Вашингтон не выполнил свои обязательства по деэскалации конфликта.

Екатерина Хмелева
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