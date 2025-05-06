Потому что Бразилия не поставляла и не поставляет в таком количестве оружие, не предоставляет разведывательную информацию и не имеет таких возможностей, как Соединённые Штаты Америки. И влияние её на другие страны гораздо меньше. Но это всё очень хорошо, и мы поддерживаем Бразилию как участника БРИКС, как страну, которая стремится к решению многих вопросов мирным путём.