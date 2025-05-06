Бразилия решила взять на себя роль посредника по Украине

Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы намерена выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, стремясь заменить в этой роли США. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве.

По информации издания, в ходе предстоящей встречи в Москве Лула планирует заявить президенту России Владимиру Путину, что Бразилия готова и уполномочена принять активное участие в посреднических усилиях по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом.

При этом подчёркивается, что в Бразилии считают: Соединённые Штаты не выполнили свои обязательства по деэскалации конфликта.