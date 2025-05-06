Бразилия решила взять на себя роль посредника по Украине
O Globo: Бразилия выразила желание заменить США в переговорах по Украине
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Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы намерена выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, стремясь заменить в этой роли США. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве.
По информации издания, в ходе предстоящей встречи в Москве Лула планирует заявить президенту России Владимиру Путину, что Бразилия готова и уполномочена принять активное участие в посреднических усилиях по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом.
При этом подчёркивается, что в Бразилии считают: Соединённые Штаты не выполнили свои обязательства по деэскалации конфликта.
Напомним, угрозы выхода из переговоров по украинскому конфликту от представителей США звучат далеко не первый раз. Ранее президент США анонсировал скорое завершение конфликта. А госсекретарь Штатов Рубио заявил, что для остановки боевых действий нужны конкретные предложения от каждой из сторон.