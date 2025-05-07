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7 мая, 07:00

Песков ответил на новости о планах Киева создать демилитаризованную зону

Песков: РФ не получала от Киева предложений по созданию демилитаризованной зоны

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС заявление спецпосланника США Кита Келлога о готовности Киева к созданию демилитаризованной зоны, отметив, что Москва не получала от украинской стороны никаких официальных уведомлений на этот счёт.

В недавнем интервью спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина согласна на прекращение огня и создание демилитаризованной зоны по текущей линии фронта. Он пояснил, что план подразумевает отвод войск каждой стороны на 15 километров, образуя 30-километровую зону, подлежащую мониторингу. Также Украина якобы готова к 30-дневному перемирию. По словам Келлога, Киев надеется на убеждение России Соединёнными Штатами принять эти условия.

В ответ на слова Келлога, Песков подчеркнул, что никаких заявлений на этот счет из Киева не поступало.

В начале 2024 года Путин заявил о создании «санитарной зоны», цель которой — возможность российской армии на Украине отодвинуть линию фронта на достаточное расстояние, чтобы исключить обстрелы территории РФ, в том числе дальнобойным оружием.

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Алиса Хуссаин
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