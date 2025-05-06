Песков рассказал о запланированном в честь юбилея Победы приёме в Кремле
Песков: Приём по случаю 80-летия Победы состоится в Большом Кремлёвском дворце
Кремль. Обложка © Life.ru
Торжественный приём иностранных гостей, посвящённый 80-й годовщине Победы, пройдёт в Большом Кремлёвском дворце. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Большом Кремлёвском дворце приём в честь глав иностранных делегаций и почётных гостей по случаю празднования 80-летия Победы запланирован», — сказал он.
Подробности программы пребывания зарубежных гостей и протокольных и мемориальных мероприятий, приуроченных к 9 Мая, будут позднее озвучены помощником президента РФ Юрием Ушаковым на брифинге, добавил Песков.
Напомним, что 9 мая в 10:00 в Москве начнётся Парад Победы. На трибунах будут присутствовать десятки высокопоставленных представителей иностранных государств. Ранее Life.ru узнал, кто приедет на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.