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6 мая, 11:08

Песков рассказал о запланированном в честь юбилея Победы приёме в Кремле

Песков: Приём по случаю 80-летия Победы состоится в Большом Кремлёвском дворце

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Торжественный приём иностранных гостей, посвящённый 80-й годовщине Победы, пройдёт в Большом Кремлёвском дворце. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Большом Кремлёвском дворце приём в честь глав иностранных делегаций и почётных гостей по случаю празднования 80-летия Победы запланирован», — сказал он.

Подробности программы пребывания зарубежных гостей и протокольных и мемориальных мероприятий, приуроченных к 9 Мая, будут позднее озвучены помощником президента РФ Юрием Ушаковым на брифинге, добавил Песков.

Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая
Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая

Напомним, что 9 мая в 10:00 в Москве начнётся Парад Победы. На трибунах будут присутствовать десятки высокопоставленных представителей иностранных государств. Ранее Life.ru узнал, кто приедет на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Мария Любицкая
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