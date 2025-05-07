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7 мая, 18:59

«Это меня не радует»: Трамп заявил о тяжёлых решениях по Украине

Трамп: Пришло время принимать нерадостные решения по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время принимать решения по украинскому вопросу. Это заявление прозвучало на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, транслировавшейся SkyNews. Американский лидер добавил, что эти решения не будут простыми.

«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — отметил хозяин Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев своими действиями, а именно несоблюдением соглашений о прекращении огня, препятствует установлению перемирия между РФ и Украиной. Она напомнила, что Москва, в свою очередь, демонстрировала готовность к деэскалации, объявляя временные моратории на удары, в том числе по инициативе Трампа и в период празднования Пасхи.

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Наталья Демьянова
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