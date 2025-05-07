«Это меня не радует»: Трамп заявил о тяжёлых решениях по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время принимать решения по украинскому вопросу. Это заявление прозвучало на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, транслировавшейся SkyNews. Американский лидер добавил, что эти решения не будут простыми.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев своими действиями, а именно несоблюдением соглашений о прекращении огня, препятствует установлению перемирия между РФ и Украиной. Она напомнила, что Москва, в свою очередь, демонстрировала готовность к деэскалации, объявляя временные моратории на удары, в том числе по инициативе Трампа и в период празднования Пасхи.