Вэнс обвинил РФ в «слишком больших запросах» на переговорах по Украине
Вэнс: РФ много просит по Украине, но стремится к миру
Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что администрация Дональда Трампа считает требования России на переговорах по Украине чрезмерными. Несмотря на это, в Белом доме полагают, что Москва стремится к мирному разрешению конфликта.
«Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определённый набор требований, определённый набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?» — отметил Вэнс.
Вице-президент США также выразил недоумение отсутствием диалога между Москвой и Киевом о возможных путях урегулирования текущего конфликта. По его мнению, следующим необходимым шагом в переговорном процессе должны стать прямые контакты между РФ и Украиной.
Ранее в МИД РФ с недоумением отреагировали на слова Кита Келлога о том, что Москва мешает перемирию. Как подчеркнула Мария Захарова, перемирие не может быть достигнуто, поскольку Киев отказывается выполнять взятые на себя обязательства и не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу о долгосрочном прекращении огня.