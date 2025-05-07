Вэнс обвинил РФ в «слишком больших запросах» на переговорах по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что администрация Дональда Трампа считает требования России на переговорах по Украине чрезмерными. Несмотря на это, в Белом доме полагают, что Москва стремится к мирному разрешению конфликта.

«Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определённый набор требований, определённый набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?» — отметил Вэнс.

Вице-президент США также выразил недоумение отсутствием диалога между Москвой и Киевом о возможных путях урегулирования текущего конфликта. По его мнению, следующим необходимым шагом в переговорном процессе должны стать прямые контакты между РФ и Украиной.