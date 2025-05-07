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7 мая, 00:28

Трамп требовал от Украины приютить выдворенных из США нелегалов

WP: Вашингтон требовал от Киева принять депортированных из США нелегалов

Мигранты на границе США с Мексикой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero

Мигранты на границе США с Мексикой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero

Администрация Дональда Трампа в начале 2025 года направила Киеву неофициальный запрос о возможности приёма неопределённого числа нелегальных мигрантов, подлежащих депортации из Соединённых Штатов. Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты The Washington Post, переговоры по этому вопросу начались практически сразу после инаугурации нового американского президента.

По информации источников, американская сторона также поднимала вопрос о сокращении сроков пребывания украинских беженцев на территории США. Однако Киев, как утверждается, отрицает получение подобных предложений и заявляет о полном отсутствии информации по этому поводу.

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Ранее стало известно о планах администрации Трампа резко увеличить масштабы депортаций. Если при Бараке Обаме максимальное число выдворенных мигрантов не превышало 400 тысяч человек в год, то нынешнее руководство США намерено в течение ближайшего года депортировать около миллиона нелегалов.

Артём Гапоненко
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