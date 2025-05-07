Трамп требовал от Украины приютить выдворенных из США нелегалов

Администрация Дональда Трампа в начале 2025 года направила Киеву неофициальный запрос о возможности приёма неопределённого числа нелегальных мигрантов, подлежащих депортации из Соединённых Штатов. Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты The Washington Post, переговоры по этому вопросу начались практически сразу после инаугурации нового американского президента.

По информации источников, американская сторона также поднимала вопрос о сокращении сроков пребывания украинских беженцев на территории США. Однако Киев, как утверждается, отрицает получение подобных предложений и заявляет о полном отсутствии информации по этому поводу.