Трамп поставил рекордно высокую планку по депортации нелегалов из США

Администрация Дональда Трампа разрабатывает план по депортации около миллиона нелегальных мигрантов в течение года. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах.

«По словам четырёх действующих и бывших федеральных чиновников, которые напрямую знакомы с этими планами, в частных беседах постоянно всплывает одна заветная цифра: это 1 млн», — пишет издание.

Газета подчёркивает, что этот показатель значительно превышает предыдущие. Во времена президентства Барака Обамы, занимавшего пост с 2009 по 2017 год, максимальное число депортаций достигало 400 тысяч в год. Аналитики, опрошенные The Washington Post, выражают сомнения в реалистичности поставленной задачи, указывая на недостаточное количество сотрудников правоохранительных органов и финансирования. Кроме того, мигранты имеют право обжаловать решение о депортации в суде.

По информации издания, координацией действий между ведомствами по достижению поставленной цели занимается заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. План Трампа предусматривает депортацию 1,4 млн мигрантов, в отношении которых уже вынесены судебные решения. Администрация США ведёт переговоры о репатриации мигрантов как минимум с 30 странами.