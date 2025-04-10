В США призвали наладить отправку мигрантов до скорости работы Amazon

Исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной полиции США Тодд Лайонс отметил, что система депортации нелегальных мигрантов должна работать так же эффективно, как служба доставки Amazon Prime.

Лайонс подчеркнул, что ведомство успешно выполняет задачи по высылке мигрантов, однако сталкивается с увеличением логистических сложностей из-за роста числа задержанных нелегалов. Он добавил, что перемещение людей по суше и воздуху должно происходить с такой же точностью, как доставка посылок в частном секторе.

«Нам нужно начать относиться к этому, как к бизнесу, когда операция по массовой депортации будет представлять собой процесс, подобный тому, как Amazon пытается доставить ваш товар помощью сервиса Prime в течение 24 часов», — сказал Лайонс, передаёт Bloomberg.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя иммиграционной и таможенной полиции, представители американских властей ищут способы оптимизации процесса перемещения людей.