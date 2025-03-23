США депортировали 21 мигранта из Венесуэлы на военную базу в Гуантанамо

США отправили 21 мигранта из Венесуэлы на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в администрации.

На базе мигранты будут ожидать депортации на родину. По информации властей, большая часть отправленных — это члены венесуэльской банды. Депортационные рейсы проходят каждый день.

Мигранты, которые уже побывали в Гуантанамо, рассказали об условиях. По их словам, они находились в тесных и ветхих бараках, при этом им запрещали выходить на улицу и встречаться с адвокатами.

Гуантанамо — это тюрьма и военный лагерь на Кубе. США арендуют эту территорию с 1903 года.