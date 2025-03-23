США депортировали 21 мигранта из Венесуэлы на военную базу в Гуантанамо
США отправили 21 мигранта из Венесуэлы на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в администрации.
На базе мигранты будут ожидать депортации на родину. По информации властей, большая часть отправленных — это члены венесуэльской банды. Депортационные рейсы проходят каждый день.
Мигранты, которые уже побывали в Гуантанамо, рассказали об условиях. По их словам, они находились в тесных и ветхих бараках, при этом им запрещали выходить на улицу и встречаться с адвокатами.
Гуантанамо — это тюрьма и военный лагерь на Кубе. США арендуют эту территорию с 1903 года.
Напомним, в начале марта пограничники США остановили лодку с мигрантами в Пуэрто-Рико. На борту находились пятеро человек: трое из Доминиканы и двое из России.
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