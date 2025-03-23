Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 23:46

СМИ: Великобритания может начать депортировать мигрантов в балканские страны

The Times: Лондон может начать отправлять мигрантов на Балканы

Великобритания рассматривает возможность отправки мигрантов, ищущих убежища, в страны Балканского региона. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

Согласно информации, правительство разрабатывает инициативы по созданию «центров возвращения» за пределами страны, куда будут направляться мигранты после отказа в предоставлении убежища и исчерпания всех возможностей для обжалования решения.

Для реализации данного плана министры Великобритании намерены установить сотрудничество с несколькими балканскими государствами, такими как Албания, Сербия, Босния и Герцеговина и Северная Македония. Лондону придётся компенсировать принимающим странам расходы за каждого переселённого мигранта.

Кроме того, премьер-министр Кир Стармер проявляет интерес к совместным действиям с другими европейскими государствами, которые также планируют создать центры для возвращения беженцев.

В США заметили ухудшение отношения Трампа к Британии
В США заметили ухудшение отношения Трампа к Британии

Ранее стало известно, что после отмены программы Homes for Ukraine 41% украинских беженцев в Великобритании столкнулись с трудностями в поиске работы, а 22% и 26% сообщили о проблемах с продлением трудовых контрактов и аренды жилья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pazargic Liviu

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • В мире
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar