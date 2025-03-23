СМИ: Великобритания может начать депортировать мигрантов в балканские страны

Великобритания рассматривает возможность отправки мигрантов, ищущих убежища, в страны Балканского региона. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

Согласно информации, правительство разрабатывает инициативы по созданию «центров возвращения» за пределами страны, куда будут направляться мигранты после отказа в предоставлении убежища и исчерпания всех возможностей для обжалования решения.

Для реализации данного плана министры Великобритании намерены установить сотрудничество с несколькими балканскими государствами, такими как Албания, Сербия, Босния и Герцеговина и Северная Македония. Лондону придётся компенсировать принимающим странам расходы за каждого переселённого мигранта.

Кроме того, премьер-министр Кир Стармер проявляет интерес к совместным действиям с другими европейскими государствами, которые также планируют создать центры для возвращения беженцев.