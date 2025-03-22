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22 марта, 16:05

Положение украинских беженцев в Великобритании резко ухудшилось

Telegraph: Почти 50% украинцев в Британии лишились шанса найти работу

После отмены выдачи виз по программе Homes for Ukraine в Великобритании 41% украинских беженцев потеряли возможность найти новую работу, сообщает издание The Telegraph.

Кроме того, 22% и 26% респондентов сообщили о том, что их трудовые контракты и аренда жилья не были продлены. 24% столкнулись с трудностями при попытке заключить новый договор аренды. В то же время 94% планируют повторно подать заявку на продление визы, так как у 74% украинских беженцев она истекает до середины лета этого года.

Украинских беженцев хотят лишить пособий в Германии, чтобы спровадить домой
Украинских беженцев хотят лишить пособий в Германии, чтобы спровадить домой

Ранее стало известно, что свыше 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года. В настоящее время только 68 тысяч мигрантов продолжают получать эту защиту.

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Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Александра Мышляева
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