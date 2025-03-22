Положение украинских беженцев в Великобритании резко ухудшилось

Кроме того, 22% и 26% респондентов сообщили о том, что их трудовые контракты и аренда жилья не были продлены. 24% столкнулись с трудностями при попытке заключить новый договор аренды. В то же время 94% планируют повторно подать заявку на продление визы, так как у 74% украинских беженцев она истекает до середины лета этого года.