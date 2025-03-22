Украинских беженцев хотят лишить пособий в Германии, чтобы спровадить домой

В Германии всерьёз задумались об отмене социальных пособий для украинских беженцев. Об этом сообщает издание Focus, ссылаясь на обсуждения во фракциях ХДС/ХСС и СДПГ.

По данным газеты, в немецком политическом истеблишменте зреет идея о полном пересмотре системы выплат для граждан Незалежной. Депутаты Бундестага считают, что отмена пособий позволит ощутимо сэкономить средства налогоплательщиков. Логика проста: без финансовой поддержки беженцы либо будут более активно искать работу, либо примут решение вернуться домой.

«Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете», — пишет издание.

В Focus напомнили, что сейчас украинцы начинают получать выплаты почти сразу после прибытия в Германию, избегая длительной процедуры оформления статуса беженцев.