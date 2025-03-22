Украинских беженцев хотят лишить пособий в Германии, чтобы спровадить домой
Focus: В ФРГ задумались о полной отмене всех пособий для украинских беженцев
В Германии всерьёз задумались об отмене социальных пособий для украинских беженцев. Об этом сообщает издание Focus, ссылаясь на обсуждения во фракциях ХДС/ХСС и СДПГ.
По данным газеты, в немецком политическом истеблишменте зреет идея о полном пересмотре системы выплат для граждан Незалежной. Депутаты Бундестага считают, что отмена пособий позволит ощутимо сэкономить средства налогоплательщиков. Логика проста: без финансовой поддержки беженцы либо будут более активно искать работу, либо примут решение вернуться домой.
«Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете», — пишет издание.
В Focus напомнили, что сейчас украинцы начинают получать выплаты почти сразу после прибытия в Германию, избегая длительной процедуры оформления статуса беженцев.
Ранее стало известно, что свыше 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года. В настоящее время лишь 68 тысяч приезжих продолжают пользоваться этой защитой.
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