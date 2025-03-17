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17 марта, 16:32

Более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года

С февраля 2022 года более 30 тысяч украинцев утратили статус беженца в Швейцарии (S), сообщает Государственный секретариат по миграции (SEM) в социальных сетях. В настоящее время 68 тысяч человек продолжают пользоваться этой защитой.

Статус S предоставляет иностранным гражданам право на трудовую деятельность, включая самозанятость, доступ к медицинской страховке и возможность обучения для детей в школах. Кроме того, это положение позволяет свободно передвигаться как внутри страны, так и за её пределами, а также способствует воссоединению семей.

«68 254 человека с действующим статусом S (+133 по сравнению с 03.03.25). Статус S закончился для 30 918 человек (+199 по сравнению с 03.03.2025)», — говорится в сообщении.

Белый дом опроверг сообщения Reuters о лишении украинцев статуса беженцев
Белый дом опроверг сообщения Reuters о лишении украинцев статуса беженцев

Ранее в Минобороны Польши заявили, что украинские беженцы призывного возраста должны вернуться в свою страну и отправиться воевать. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что они должны вооружиться и вступить в борьбу за Украину.

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Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Александра Мышляева
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