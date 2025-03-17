Более 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года

С февраля 2022 года более 30 тысяч украинцев утратили статус беженца в Швейцарии (S), сообщает Государственный секретариат по миграции (SEM) в социальных сетях. В настоящее время 68 тысяч человек продолжают пользоваться этой защитой.

Статус S предоставляет иностранным гражданам право на трудовую деятельность, включая самозанятость, доступ к медицинской страховке и возможность обучения для детей в школах. Кроме того, это положение позволяет свободно передвигаться как внутри страны, так и за её пределами, а также способствует воссоединению семей.